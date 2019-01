'Weduwe' Freddie Mercury verdiende al €45 miljoen aan film 'Bohemian Rhapsody' 15 januari 2019

00u00 0

Freddie Mercury beschreef haar, ondanks zijn homogevoelens, ooit als "de liefde van zijn leven", maar eigenlijk weten we heel weinig over zijn jarenlange partner Mary Austin (67). De Queen-frontman liet haar na zijn dood zelfs 50% van zijn verdiensten na. De andere helft werd verdeeld onder zijn ouders en zus, maar toen zijn vader en moeder beiden gestorven waren, steeg Austins erfenis tot liefst 75%. Daarom verdient ze nu enorm veel geld aan 'Bohemian Rhapsody', de biografische film rond Mercury. Al 45 miljoen euro vloeide naar haar bankrekening. In 'Bohemian Rhapsody' wordt Austin vertolkt door actrice Lucy Boynton. (MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN