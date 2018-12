"Wederoptreden anders voorgesteld" Cobbaut 24 december 2018

00u00 0

Nieuwkomer Elias Cobbaut speelde zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht op 12 augustus tegen Charleroi. Op Mambourg blesseerde de linkerflank zich aan de enkel, een kwetsuur die omwille van een verkeerde behandeling met ijs een nachtmerrie werd. Na meer dan vier maanden vierde Cobbaut zijn wederoptreden. "Maar dat had ik me anders voorgesteld", zei hij na afloop. "Ik had er echt goesting in en op training zag ik veel gedrevenheid en grinta. Ook bij de opwarming had ik een goed gevoel. Maar eens op achterstand gingen de kopjes naar beneden. Zoals wel vaker dit seizoen. Tijdens de rust zijn er een paar jongens rechtgestaan. Neen, namen ga ik niet noemen. Maar je zag dat het vertrouwen ver zoek is. Ik denk dat we nu vooral naar onszelf moeten kijken. Niet met de stand bezig zijn, maar van onze sterkte uitgaan. Kerst wordt in deze situatie echt niet aangenaam maar mits een zege tegen Waasland-Beveren donderdag kunnen we misschien toch nog wat genieten van oudejaar." (MJR)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN