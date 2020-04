Exclusief voor abonnees "Webshop extra getroffen door prijsverhoging bpost" Griet Timmermans (38) uit Pulderbos heeft een webwinkel en geeft workshops 25 april 2020

"Met Flingo wil ik drukbezette mama's ondersteunen in de keuken. Offline door het geven van workshops, online met de verkoop van leuke spullen zoals drinkbussen, bento-brooddozen, kindvriendelijke messen en uitsteekvormpjes", zegt Griet. "De bedoeling was om Flingo in 2020 volledig uit te bouwen. Zo had ik begin dit jaar een pop-up van twee weken in Sint-Truiden en één van drie maanden in Grobbendonk. Die laatste hebben we al na een vijftal weken moeten sluiten door corona. Ik had ook veel beurzen op het programma staan, maar die zijn allemaal weggevallen, net zoals de workshops rond de bento-dozen. Die gaven mijn verkoop altijd een behoorlijke boost, want als mensen zien hoe ze de dozen en de uitsteekvormpjes kunnen gebruiken, zijn ze veel meer geneigd om ze achteraf ook te kopen. Ik was van plan om ook homeparty's te organiseren, maar dat kan voorlopig ook niet doorgaan."

