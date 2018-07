"We zullen zomer van 1976 evenaren" Frank Deboosere ziet de bui hangen 24 juli 2018

Er is geen donkerder bruin meer voorhanden om de aanhoudende droogte aan te kondigen, volgens de voorspellingen van het KMI. Weerman Frank Deboosere voorspelt dan ook dat we tegen begin augustus de zomer van 1976 zullen evenaren. Als dat het geval is, schopt 2018 het tot de droogste zomer sinds het bestaan van het KMI. Tot begin augustus wordt nog warm weer voorspeld, afgewisseld met plaatselijk felle onweersbuien. Doordat de temperatuur weinig daalt, blijft Vlaanderen in sneltempo opdrogen. Op de voorspellingskaart voor de komende 10 dagen van het KMI zijn er slechts vier regio's die niet volledig uitdrogen. Het gaat om gebieden in het zuiden van ons land. De voorbije maanden waren daar plaatselijk felle buien, waardoor die gebieden een buffer konden opbouwen.

