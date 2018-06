"We zullen ons leven geven" DIRAR AAN DE AFTRAP 20 juni 2018

00u00 0

Goed nieuws voor Marokko: Nabil Dirar is volledig fit en start vandaag in de basis tegen Portugal. De ex-aanvaller van Club Brugge zal de geblesseerde Nordin Amrabat vervangen. Na de pijnlijke nederlaag in de openingswedstrijd tegen Iran is het meteen van moeten voor Marokko wil het nog kans maken op een plaats in de achtste finales. "Ik heb het gevoel dat dit al een finale is voor ons", vertelde Dirar op de persconferentie in Moskou. "Die nederlaag tegen Iran was een klap voor het hele land, maar we zullen tonen dat we veerkrachtig zijn." Dirar bereidt zich in elk geval voor op een felle strijd. "Portugal is een geweldige ploeg, we moeten tot het uiterste gaan. We zullen ons leven geven op het veld."

