'We zijn wereldkampioen' deel 2: "Weg met negativisme dat aan België kleeft" Redactie

30 april 2018

00u00 0 De Krant Terreuraanslagen? Hell hole? Het meest ingewikkelde land ter wereld? 541 dagen zonder regering? "Al dat negativisme wordt vergeten. Een wereldtitel heeft een énorme impact op ons imago. De wereld zal ons opnieuw sympathiek vinden." Aan het woord: Herman Van Rompuy, voormalig Europees president en al z'n leven lang voetbalsupporter

Acht juni komt te vroeg. Dan stemt de wereld - of toch de afgevaardigden van de Verenigde Naties - of België een zitje krijgt in de Veiligheidsraad. Daarvoor speechte vorige week zelfs koning Filip - en hij deed dat goed. Zou het met een wereldtitel voetbal op zak gemakkelijker zijn om de wereld te overtuigen hoe goéd ons land wel is?

"Op dat niveau speelt dat niet, hoor", lacht Herman Van Rompuy. Uiteraard niet. Maar voetbal houdt wereldleiders wel bezig. "Jaja, ik herinner mij de G8-top in 2012 nog. We zaten in Camp David - ik was er toen bij als president van de EU - en Angela Merkel en David Cameron waren behoorlijk zenuwachtig: op zaterdagavond speelden Chelsea en Bayern München de finale van de Champions League. Toen Chelsea de beslissende penalty scoorde, sprong Cameron recht. Merkel zat er maar wat verslagen bij. De grapjes waren de volgende dagen niet van de lucht. Ik veronderstel dat er op de NAVO-top in Brussel op 11 en 12 juli ook wel wat zenuwachtige regeringsleiders zullen zijn - Charles Michel in de eerste plaats." België zou dan de halve finale moeten winnen tegen Frankrijk of Spanje.

