"We zijn wereldkampioen!" - Daar komen de Vincejes, Edentjes en Driesjes

28 april 2018

Eén vaststelling verraste de Franse sporteconomen Bastien Drut en Richard Duhautois, toen ze de effecten van de Franse overwinning op het WK 1998 onderzochten: er werden plots drie keer meer Zinédines geboren (van 89 in 1996 tot 312 in 1998). Franse moeders en vaders kozen ook vaker voor Lilian (+195%) en Bixente (+103%), naar Lilian Thuram en Bixente Lizarazu. Bovendien werd de achteruitgang van Emmanuel, Fabien en Didier afgeremd (dankzij Emmanuel Petit, Fabien Barthez en Didier Deschamps). "Jaar na jaar waren er 19% minder Emmanuels, behalve in 1998 en 1999. Toen waren er maar 4% minder."

Graaf van Vlaanderen

Hetzelfde fenomeen deed zich voor in Brazilië. In de provincie São Paulo werden tussen 1992 en 2008 amper twee jongetjes geboren met de naam Neymar - eentje werd voetballer en schopte het tot nationale held. In 2009, het eerste jaar dat Neymar naam maakte bij Santos FC, kregen 24 jongetjes dezelfde naam. In 2010 waren dat er al 133 en in 2012 zelfs 161. Alles bij elkaar zijn er, in São Paulo alleen, intussen 579 Neymars.

Of ook wij ineens onze kinderen allemaal Radja, Romelu en Eden gaan noemen? "Dat denk ik niet. Maar er zullen wellicht wel wat Vincejes, Driesjes, Edens en Tibo's bijkomen", zegt Annelies Somers. Zij heeft als archivaris van het Rijksarchief alle Belgische voornamen sinds de 12de eeuw gebundeld. Natuurlijk vallen modes dan op en ziet ze sommige namen terugkomen omdat mensen hun kind naar een idool vernoemen. In de 12de eeuw was dat Diederik, naar Diederik van de Elzas, de toenmalige Graaf van Vlaanderen. Maar anno 2018 zullen de Duivels dus niet voor een aardverschuiving zorgen. "We zijn daar als volk nogal nuchter in. Mensen realiseren zich dat een exotische naam als Romelu bijzonder vergankelijk is. Wat niet wegneemt dat iemand z'n zoontje straks misschien tóch Romelu noemt, in een bevlieging."

Anders is het gesteld met Vincent en dan vooral met de afkorting Vince. Sinds 1 januari 2014 - het begin van de échte hype rond de Rode Duivels - zijn er liefst 1.088 Vincejes geboren in Vlaanderen en Brussel, en nog eens 193 Vincents. In 2014 stond Vince zelfs in de top vijf van meest gekozen jongensnamen. Hetzelfde fenomeen is vast te stellen bij Thibaut, naar de boomlange keeper: 160 baby's kregen exacte dezelfde voornaam als Courtois, en nog eens 283 borelingen werden Tibo gedoopt. Alle schrijfwijzen samen - dus ook Thibo, Thibau, Tibeau en Thibeau - zijn er nu 786 jongetjes wier naam op z'n minst op die van Courtois lijkt. Doen het ook uitstekend, de laatste jaren: Eden (406), Dries (277) en Axel (190). (SSL)