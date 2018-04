"We zijn volledig onafhankelijk van Coucke" Callant 26 april 2018

Bij zijn intrede als voorzitter van KV Oostende ging alle aandacht uit naar zijn voorganger. Deze week gaf Peter Callant in zijn eerste interview als preses te kennen dat KV Oostende volledig verder kan zonder Marc Coucke. "Marc blijft een vriend, maar KVO en ikzelf zijn op geen enkele manier nog verbonden met hem. We sms'en af en toe om elkaar succes te wensen, maar daar blijft het bij. Er staat een Berlijnse muur tussen Anderlecht en KV Oostende. We zijn volledig onafhankelijk van Coucke. De licentiecommissie heeft ons wel vijftien keer uitgekleed, maar bij mij was er na de kapitaalsverhoging (waarmee de schulden van KVO aan Coucke werden weggewerkt, red.) honderd procent gemoedsrust." Economisten insinueerden dat Callant als een soort van stroman optreedt tot de club aan een nieuwe eigenaar verkocht kan worden. "Dat klopt absoluut niet. Ik hoef Marc niets meer. Enkel wij weten voor hoeveel geld de club is verkocht. Waarom zouden we dit kenbaar maken? Dat er verteld werd dat ik niet genoeg vermogen had om KVO te kopen, heeft mij écht geraakt. Maar daar moet je als voorzitter mee leren omgaan." Callant wil het met KVO over een andere boeg gooien. "Ik wil zorgen voor een nieuwe dynamiek. Ik ben niet iemand die op aandacht kickt en zal zeker geen liedjes zingen." (TTV)

