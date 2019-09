Exclusief voor abonnees "We zijn nochtans offensief gewapend" Joachim Ngongo en FCV Dender blijven met de punten morsen 24 september 2019

00u00 0 De Krant FCV Dender kan (voorlopig) de hooggestelde verwachtingen niet inlossen. Gebrek bij de afwerking is de belangrijkste reden van het falen. De blauwhemden hebben het in hun thuiswedstrijden moeilijk om een gaatje te vinden in de muur van stug verdedigende tegenstanders. Alleen Joachim Ngongo slaagde er tot dusver in thuis te scoren en hiermee oogt de balans pover.

voetbal eerste amateurklasse

De Assenaar bracht met zijn invalbeurt meer schwung in de aanval van FCV Dender. Jammer genoeg voor de blauwhemden leverde zijn tegendoelpunt geen puntenwinst op. De jonge aanvaller reageerde dan ook ontgoocheld. "Ik ben uiteraard blij met met mijn goal, maar ik had liever gewonnen en niet gescoord", zegt hij. "Toen ik tien minuten voor tijd scoorde, geloofde ik dat er nog puntenwinst inzat. We creëerden nog een paar kansen, maar konden ze niet benutten. We moeten gewoon efficiënter zijn. La Louvière kreeg drie kansen en puurde er twee goals uit. We waren nochtans de betere ploeg, maar bleven met lege handen achter. We konden geen verlengstuk breien aan de perfecte prestatie in de openingswedstrijd op RWDM. Een gebrek bij de afwerking speelde ons parten en is er de oorzaak van dat we slechts vier punten op twaalf pakten."

Als het gebrek aan scorend vermogen ter sprake komt, dan wordt automatisch aan het vertrek van clubtopscorer Cocchiere gedacht. Wordt hij niet gemist tegen de stug verdedigende ploegen? "De Italiaan had inderdaad niet veel nodig om te scoren, maar met Hens en Valcke zijn we op offensief vlak voldoende gewapend om onze productiviteit op te krikken. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst wel genoeg zullen scoren. Het komt wel goed."

Valcke ontbrak wegens schorsing. Kan je er begrip voor opbrengen dat Van Vaerenbergh mocht starten? "Voor de positie van Valcke was de keuze voor Van Vaerenbergh de meest logische. Hij is een centrumspits en ik ben een flankaanvaller. Ik pik regelmatig mijn doelpuntje mee, maar ik ben meer een aangever. Ik wil me bij de speelminuten die ik krijg zo veel mogelijk bewijzen, zodat ik op termijn een basisplaats kan rechtvaardigen."