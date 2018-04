"We zijn klaar" Noord-Korea stopt kernproeven 23 april 2018

Noord-Korea schort zijn kernproeven en rakettests op. Dat maakte leider Kim Jong-un bekend. Ook infrastructuur voor nucleaire tests wordt gesloten. "Ons nucleair programma is klaar", zegt Kim. De Zuid-Koreaanse regering verwelkomde de beslissing, en spreekt van een belangrijke stap naar een denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Vorig jaar verergerde de situatie nog, nadat Noord-Korea meermaals raketten had getest. Sinds kort zoeken de VS, Zuid-Korea en Noord-Korea echter toenadering. Zo staat er binnenkort een top gepland tussen Kim en president Trump. En vrijdag zullen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim elkaar ontmoeten. Trump reageerde via Twitter enthousiast op het nieuws. "Dit is heel goed nieuws voor Noord-Korea en de wereld. Grote vooruitgang!" (JBG)

