Exclusief voor abonnees "We zijn een gezin van viér, niet van drie" Aan het graf van een geliefde 31 oktober 2019

00u00 0

Loewie Duchene hield van Bumba en van liedjes, had donkere ogen en veel haar, en hij werd enorm graag gezien door zijn ouders. Sinds 2015 ligt hij begraven op het kerkhof van Malle. Amper 22 maanden oud was hij toen hij stierf aan de gevolgen van progeria. Ter gelegenheid van Allerheiligen schetsen mama Anke en papa Kris zijn verhaal, vergezeld door Leon, hun tweede zoontje. "We zijn een gezin van viér. Loewie blijft onze kleine held." (NV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu