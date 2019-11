Exclusief voor abonnees "We zijn als groep gegroeid dit seizoen" Mounir Kissami - Solona Ranst 20 november 2019

00u00 0

Futsal tweede

nationale a

Na een knappe prestatie van Solona Ranst op de vorige speeldag was men bij ARB Hamme op zijn hoede. Al in de eerste minuut openden De Wuitens de score, wat meteen het begin was van maar liefst negen goals.

