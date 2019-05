Exclusief voor abonnees "We zien wel na de vakantie" Van Damme 27 mei 2019

Waar ligt de toekomst van Jelle Van Damme? Sinds hij centraal in de defensie staat, groeide de 35-jarige verdediger uit tot één van de sterkhouders bij Antwerp. Alleen is de ex-Rode Duivel straks einde contract, waardoor er interesse is van andere clubs. "Ik kijk eerst uit naar mijn vakantie", hield Van Damme de boot af. "Daarna zien we wel. Ik ben blij dat ik hier ben en we ons seizoen konden bekronen met een Europees ticket." Nochtans zag het er voor Antwerp slecht uit na twaalf minuten. "Er valt altijd wel iets te beleven op de Bosuil", lachte Van Damme. "Gelukkig konden we snel de aansluitingstreffer scoren. Zo werden we rustiger, omdat we wisten dat we nog 70 minuten hadden om de situatie recht te trekken." (VDVJ/SJH)

