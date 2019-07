Exclusief voor abonnees "We zetten alles op de massaspurt" Yves Lampaert 05 juli 2019

"Mocht ik niet voor Deceuninck rijden, zou ik hemel en aarde bewegen om in de vlucht van de dag te zitten en als eerste de Muur te ronden. Maar ik maak deel uit van een team met een topsprinter, die kans maakt op een vroege ritzege. De interne richtlijnen zijn duidelijk: alles op een massaspurt. Daar moet die bolletjestrui voor wijken. Stel dat de grendel op het peloton gaat en ik kan ze meepikken in the flow, zal ik het niet nalaten. Ik ken 'min bwoane' daar. (grijnst) Het zou een ideaal scenario zijn. Ik vrees toch dat de vluchtersgroep zich vóór de Muur zal vormen. Mocht het volle bak koers zijn óp de Muur, zal dat bij enkele ploegen toch wel even voor paniek zorgen. De realiteit is dat de twee hellingen veel te vroeg vallen. Jammer. Hun waarde is in dit geval meer symbolisch dan sportief."

