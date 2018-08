"We worden gek van deze onzekerheid" NIET ZEKER DAT ADIL & BILALL HOLLYWOODFILM KUNNEN DRAAIEN 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Een kleine maand geleden vertrokken Adil El Arbi (30) en Bilall Fallah (32) naar de States om hun droomfilm 'Bad Boys For Life' te maken. Na instemming van Will Smith en producer Jerry Bruckheimer, leken ze de wind in de zeilen te hebben, maar intussen lijkt alles niet meer zo zeker. "Er is nog slechts 75% kans dat de film doorgaat."

"We zitten hier met een gevoel van constante onzekerheid", zegt Adil, die op dit moment samen met zijn regisseursmaatje in Atlanta zit voor locatiebezoeken. "Het probleem is dat één van de drie grote investeerders nog steeds geen geld heeft gestort en dus kunnen de opnames nog niet doorgaan." Het is van belang dat alle financiën zo snel mogelijk rond zijn, want de agenda's van alle betrokken partijen zijn alleen op dit moment vrij. "Binnen de twee weken moet alles voor ons gevoel in orde zijn, anders wordt het moeilijk", zegt Bilall. "Het is alsof de stekker van het project maar half in het stopcontact zit. Ze zeggen ons dat het voor 75 procent zeker is dat de film doorgaat, maar dat is fucking bullshit. Ik wil nú zekerheid!", zegt Adil.

Het regisseurduo vloog een kleine maand geleden naar Hollywood om al enkele castings van acteurs te doen, maar is nu in Atlanta verzeild geraakt. Daar worden de laatste jaren voor heel wat films de binnenopnames gedaan. "Het is de bedoeling om tijdens de opnames heen en weer te vliegen tussen Atlanta en Miami, waar we buiten filmen", zegt Adil. "Áls de film doorgaat, want we worden hier gek van onzekerheid. Voor hetzelfde geld kan de financiering morgen rond zijn, maar het kan ook zijn dat we er nog lang op moeten wachten."

In afwachting van dat geld reizen de vrienden van de ene hotelkamer naar de andere. "Je reist naar hier en verwacht de echte 'Hollywood Lifestyle', maar dat valt tegen" zegt Bilall. "Ook hier is het besparen en ik ben die hotelkamers al zo beu. Als het project doorgaat, zitten we hier voor een jaar dan, krijgen we wél een appartement."

Het zijn vooral 'Bad Boys'-hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence die een groot deel van het productiebudget opeisen. "Het is anders dan in België, maar ook hier is er steeds te weinig geld", zegt Adil. "Will Smith hebben we nog niet gezien, maar we blijven wel met hem in contact. Hij stuurt ons weleens filmpjes via Instagram." Martin Lawrence konden de twee wel al ontmoeten. "Hij zei dat hij er megahard naar uitkeek", aldus Bilall. "Hij speelde ook al twee van de scènes en ik kreeg al tranen in mijn ogen van het lachen."

Ook 'Beverly Hills Cop 4', een andere filmklassieker - deze keer met Eddy Murphy - waaraan ze gelinkt werden, staat voorlopig niet op de agenda. Producent Paramount wil voorlopig niet meer investeren in de film en zet de productie on hold.

Met zulke grootheden werkten Adil en Bilall voorheen nog niet, maar hun Hollywooddebuut zou 'Bad Boys 3' niet zijn. Net na hun tweede langspeler 'Black' vertrokken de maatjes al een keer naar de States, waar ze de eerste twee afleveringen van 'Snowfall' inblikten. De reeks speelt zich af in het drugmilieu van L.A. in de jaren tachtig. "Het scenario interesseerde ons meteen. Bovendien werd de reeks bedacht door John Singleton, regisseur van 'Boyz n The Hood', één van onze favoriete films", zegt Bilall. Door de eerste twee afleveringen te regisseren, konden de twee hun stempel drukken op de rest van de reeks. "Wij kozen de visuele stijl en acteurs, de regisseurs die na ons kwamen, moesten na-apen (lacht)." Een grote vetpot leverde het de regisseurs niet op. "Het is niet dat we nu niet meer moeten werken, maar we kunnen wel wat vaker sushi gaan eten (lacht)."

