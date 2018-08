"We wisten dat ik veel werk zou krijgen" Doelman Steppe 06 augustus 2018

Kenny Steppe (29) hield STVV meer dan een keer overeind in Genk. De doelman van de Kanaries zat er steeds weer met zijn vingertoppen tussen. Alleen die ene vrije trap van Malinovskyi kon hij niet uit de hoek halen. "We wisten dat we veel werk gingen krijgen", zei Steppe. "Dan is het aan mij om zoveel mogelijk ballen tegen te houden. Hoeveel? Dat heb ik niet opgeschreven. (grijnst) Het hoort bij het werk van de keeper. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Jammer van die ene vrije trap, maar dat wisten we ook, dat Malinovskyi een extreem goede traptechniek heeft. Ik kon er net niet bij. Dit puntje is de verdienste van alle 18. We hadden een plan en hebben het redelijk goed uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat we tevreden zijn met dit punt." (SJH)

