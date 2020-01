Exclusief voor abonnees "We willen verder met Kums" AA Gent-voorzitter De Witte 09 januari 2020

AA Gent wil een inspanning leveren om Sven Kums (31) ook volgend seizoen in de Ghelamco Arena te houden. Kums ligt nog tot 2022 onder contract bij Anderlecht, maar gaf al aan dat hij een verlengd verblijf bij de Buffalo's wel ziet zitten. Voorzitter Ivan De Witte speelt nu open kaart. "Het is absoluut duidelijk dat wij graag verder willen met Sven. Hij heeft nog een verbintenis met Anderlecht en die willen we respecteren. Maar als de prijs en de onderhandelingen goed evolueren, gaan wij alles in het werk stellen om Sven langer bij ons te houden." De knoop ligt dus op financieel vlak. Anderlecht kocht Kums voor 6,5 miljoen, maar in de entourage van de speler valt te horen dat paars-wit met heel wat minder tevreden zou zijn. Ook als de twee clubs er uit geraken, blijft de vraag of AA Gent het met Kums eens kan worden over de loonvoorwaarden. (RN)

