"We willen play-off 2 winnen" Broos: eerste werkdag bij KVO 10 maart 2018

00u00 0

Na een korte trip richting Kameroen, waar Hugo Broos nog steeds ambassadeur is van een ngo, arriveerde de nieuwe technisch directeur gisteren op het oefencomplex op De Schorre voor zijn eerste werkdag bij KV Oostende. Broos kreeg er een rondleiding van uittredend teammanager Rik Coucke en gewezen sportief directeur Luc Devroe, die straks naar Anderlecht trekt. De nieuwe sportieve baas sprak de spelers vorige week al toe en toonde zich op zijn eerste werkdag meteen ambitieus. "Ik ben klaar om erin te vliegen. De komende weken zal ik vooral observeren, luisteren en analyseren. In play-off 2 starten we met ambitie. We spelen om te winnen. Dat geldt dus ook zondag tegen Standard." (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN