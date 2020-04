Exclusief voor abonnees "We willen ons geld terug" Kan dit allemaal? 03 april 2020

0

Wij kochten voor 1.300 euro vliegtuigtickets om met ons gezin in augustus naar Spanje te reizen. Ik ben zelfstandige en heb nu geen inkomen. Mijn aanvraag voor een premie is goedgekeurd, maar wie weet wanneer zien we dat geld. Bovendien ben ik als risicopatiënt niet geneigd om in augustus, zelfs als het zou mogen, nog naar Spanje te trekken. Bijgevolg vroeg ik aan TUI fly wat er gebeurt wanneer ik deze tickets annuleer. Wel, als ik zelf annuleer ben ik die 1.300 euro kwijt. Indien zij de vlucht annuleren vanwege de corona-maatregelen, krijgen we een voucher. Ik vrees dat mijn financiële toestand het ook volgend jaar nog niet zal toelaten nog een reis te maken... Ik wil dit graag zelf kunnen beslissen en uitte mijn ontevredenheid tegenover TUI. Daar kwam geen reactie op, laat staan medeleven. Men verwijst enkel naar de regeltjes van de annulatieverzekering. Ik zou graag mijn centen terug willen om er de rekeningen mee te betalen. We zijn al zoveel kwijt: ook de week in april met vrienden in de Ardennen. We betaalden daarvoor 666 euro per gezin. De uitstap mag niet doorgaan, maar ook hier krijgen we geen centen terug. We moeten een nieuwe datum kiezen en nota bene nog eens 50 euro kosten betalen om de andere datum te boeken. Kan dit allemaal ?

Vanessa Dellaert-Looman

