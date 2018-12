"We willen blijven evolueren" Servaas Buysschaert - Gistel Oostende A 07 december 2018

Basketbal

Beker van Vlaanderen

KB Gistel Oostende plaatste zich woensdagavond voor de kwartfinale van de Beker van Vlaanderen, na 76-94-winst bij derdeklasser Kontich. In de volgende ronde kan de ploeg van coach Rotsaert Oostkamp treffen, maar dat moet zondag eerst nog winnen in Lommel. Zondag moet KBGO vol aan de bak tegen Royal IV Brussel in de competitie. "Het is de eerste keer dat wij dit seizoen tegen Brussel spelen", klinkt het bij Servaas Buysschaert. "We kennen hun stijl wel een beetje van vorig jaar, maar hun ploeg onderging in het tussenseizoen heel wat veranderingen. Wij blijven elke dag individueel beter worden. We hopen zeker nog enkele plaatsen te stijgen in de klassering, zodat we kunnen meespelen in de play-offs. De resterende wedstrijden voor de winterbreak ontmoeten we ploegen die onder ons staan geklasseerd. We moeten nog heel veel groeien dit seizoen, maar dat is precies de sterkte van ons team. Elke match is een leerschool en op het einde van het seizoen bereiken we onze top." (BVDO)

