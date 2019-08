Exclusief voor abonnees "We willen absoluut scoren" Vanaken 13 augustus 2019

00u00 0

Club hinkt op twee gedachten. Eén keer scoren brengt de Bruggelingen héél ver, maar achterin de nul houden, voert hen automatisch naar de volgende ronde. Hans Vanaken hoopt in gesprek met VTM dat blauw-zwart vol voor een doelpunt gaat. "We trekken naar Kiev met het idee om er een doelpunt te maken", aldus de spelmaker gisterochtend op de luchthaven. "Als dat lukt, dan is de kans groot dat we ons kwalificeren. Het is met die ingesteldheid dat we moeten vertrekken. Niet enkel om te verdedigen en die nul te willen houden." Met zijn contractverlenging en salarisverhoging op zak hoopt Vanaken net als in de heenmatch trefzeker te zijn. "Ik maakte hier al vier fantastische jaren mee. Die contractverlenging is een teken van wederzijds respect. Ik hoop daar dan ook een vervolg aan te breien." (TTV)

