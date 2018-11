"We waren zeer slecht. Simpel" Makelele 26 november 2018

Claude Makelele was niet te spreken over het voetbal dat zijn ploeg bracht op Sclessin. Onvoldoende om ook maar aanspraak te maken op een punt. "Mijn analyse is simpel", aldus de Fransman. "We hebben een non-match gespeeld. Hun eerste doelpunt viel te snel en heeft ons gedestabiliseerd. Mijn spelers waren passief en deden niet wat ik vooraf tactisch gevraagd had. Ik vond ons niet agressief genoeg, we kwamen steeds te laat. Bovendien: we voetbalden geen enkele kans bij mekaar. We waren zeer slecht. Standard heeft de overwinning verdiend. Zo gemakkelijk kan een analyse soms zijn." (FDZ)