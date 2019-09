Exclusief voor abonnees "We verwachten niks, maar..." Patrick Evenepoel 10 september 2019

"Ik was een beetje verrast toen ik hoorde dat Remco geselecteerd was voor de wegrit", zegt vader Patrick Evenepoel. "Twee weken geleden, na de begrafenis van Bjorg Lambrecht, heb ik even met Rik Verbrugghe gesproken: hij zei toen dat hij Remco alleen zou selecteren met goedvinden van de ploeg en Koen Pelgrim, Remco's trainer. Koen weet perfect hoe het fysiek met mijn zoon gaat: die twee hebben dagelijks contact. Het is de verdienste van Remco en van de ploeg dat hij naar het WK mag. Ik probeer niks te verwachten van de wegrit, dat is altijd mijn vertrekpunt, maar... Remco brengt altijd iets. Wie weet, zorgt hij straks weer voor een verrassing. Rik Verbrugghe spreekt over ervaring opdoen in functie van de Olympische Spelen en latere kampioenschappen: ik denk dat wij het ook best op die manier bekijken. Alles wat daar bovenop komt, is bonus." (BA)

