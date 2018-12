"We verdienen minstens een punt" Mazzu 27 december 2018

Mazzu vond zijn ploeg niet beloond voor het geleverde werk. "We verdienden op z'n minst een punt", aldus de coach van Charleroi. "Tot we, naar het einde toe, alles en bijna iedereen in de aanval gooiden om toch nog gelijk te komen, klopte de veldbezetting. Het was de bedoeling het centrum klem te zetten en dat is ons goed gelukt. We werden tijdens die periode slechts één keer uit verband gespeeld en betaalden dat cash met een tegendoelpunt. Een verkeerde pass, Nurio die zeer hoog stond en niet tijdig terug was om tussen te komen. Toen ik Standard vliegensvlug zag omschakelen, vreesde ik meteen: dit loopt mis af."

