"We verdienden minstens een punt" KVO-coach Ingebrigtsen 23 september 2019

Zelfs wanneer hij flink ontgoocheld is over het resultaat, dan nog verliest KVO-trainer Kåre Ingebrigtsen zijn humor niet. "Wanneer Sander Berge met links scoort, dan weet je dat alles kan gebeuren", grapte de Noor over zijn landgenoot. Ingebrigtsen zag een sterk Oostende, dat op zijn minst een punt had verdiend. "Was het 2-2 geworden, dan had niemand bij Genk iets kunnen zeggen. Misschien konden we zelfs drie punten pakken, want we waren echt sterk vandaag."

