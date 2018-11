"We stonden goed als blok" WARRE VERSTRAETE - SK GELUWE 20 november 2018

tweede provinciale b

SK Geluwe speelde zaterdag op Dottenijs Sport gelijk (0-0). De jonge doelman Warre Verstraete is terug van weggeweest. "Twee weken geleden op SC Zonnebeke kwam ik na een luchtduel slecht neer tegen de paal", vertelt Warre. "Er was een pees aan het sleutelbeen geraakt. Gelukkig bleek er niks gebroken. Vier dagen later ging ik trainen. Uit voorzorg werd er beslist om geen risico's te nemen en speelde ik vorige week thuis tegen RC Bissegem niet." Een punt bij het vierdegeklasseerde Dottenijs is voor het team van trainer Piet Moerman alvast een opsteker. "We stonden goed als blok", zegt de goalie. "We hielden bovendien de nul en dat is goed voor het vertrouwen. De thuisploeg kreeg één grote kans. Op het einde trof Gaetan Deneve de lat. Dottenijs had meer balbezit en creëerde meer kansen. Een draw vind ik een correcte uitslag."

