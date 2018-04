"We staan terecht op de eerste plaats" Michiel Van Haver- Scheldejeugd Temse 07 april 2018

Basketbal

eerste provinciale

In de hoogste provinciale reeks van het heren basketbal is het uitkijken naar het duel tussen BBC Glory Bazel en BBC Scheldejeugd Temse. Bij de ex-scheepsbouwers zijn Koen Van Weyenbergh (overbelasting) en Jordy Gillis (griep) nog onzeker. Als de Temsenaars winnen zijn ze kampioen. Maar wie de overstap naar tweede landelijke maakt, zal uitgemaakt worden in de play-offs.

