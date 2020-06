Exclusief voor abonnees "We staan nog geen stap verder" Jan Van Esbroeck (Sportpaleis Group) 04 juni 2020

00u00 0

Bij Sportpaleis Group willen ze dat het aantal van 200 toegelaten mensen in elke mogelijke context wordt geplaatst. "Stel dat die 200 mensen in een zaal van 500 worden toegelaten, dan durf ik te veronderstellen dat het risico hetzelfde is als wanneer 2.000 mensen toegelaten worden in een Lotto Arena van 5.000 mensen", zegt Jan Van Esbroeck, die samen met Jan Vereecke aan het hoofd staat van Sportpaleis Group. "Ik snap dat die bedenking nog moet rijpen, maar eind juni gaan we het volgens mij wel weten. We willen dat de overheid afstand neemt van die plafonnering, want met wat er nu beslist is, staan wij nog geen stap verder. Al biedt de beslissing wel perspectief, dat is positief."

