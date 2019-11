Exclusief voor abonnees "We spelen een halve finale" Saint-Etienne-coach Puel 28 november 2019

Sinds Claude Puel overnam, klom Saint-étienne van de bodem van het klassement naar de vijfde plaats in de Ligue 1. Maar in de Europa League konden 'Les Verts' nog niet winnen. Vanavond moet het drie punten pakken om nog een kans te maken om te overwinteren. "We spelen een halve finale en later in Wolfsburg een finale", zegt Puel. "Maar we zullen top moeten zijn. AA Gent is een complete ploeg, met veel kwaliteit. Ze proberen altijd te voetballen, vanuit een manier van spelen die heel ambitieus is." (RN)