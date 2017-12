"We schieten veel, hopelijk raken we snel de roos" 16 Gert Verhulst 00u00 0

Wanneer straks het nieuwjaarsvuurwerk knalt en knettert, denkt Gert Verhulst vast al even aan wat er hem op 24 januari te wachten staat. Dan wordt hij namelijk 50, en dat is toch altijd een mijlpaal in een mensenleven. Maar met de vijf op de voordeur in zicht neemt Gertje - dat blijft hij voor de duizenden en duizenden meebrullers in het Sportpladijs toch altijd - de voet niet van het gaspedaal. Soms doet hij dat ook letterlijk niet, en wanneer er dan net een fietser voorbijkomt, is dat bijzonder vervelend. Maar laten we dat vervelende akkefietje hier nu niet verder oprakelen en bij de figuurlijke uitdrukking blijven: Verhulst heeft, ondanks zijn leeftijd en bankrekening, nog altijd de ambitie om de wereld te veroveren, zo liet hij onlangs in 'De Volkskrant' nog optekenen: "Ik zou het geweldig vinden een internationale superhit te maken, zoals 'Spongebob Squarepants'. Daarvoor is nu wel alles in stelling gebracht. In onze studio's in Australië, Parijs, Duitsland en hier zijn we bezig met nieuwe concepten. We schieten heel veel, hopelijk raken we binnenkort het hart van de roos."

