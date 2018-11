"We proberen boven de storm te vliegen" Hoofdaandeelhouder Penninckx 09 november 2018

Medehoofdaandeelhouder Dieter Penninckx looft de trainers en spelers van KV Mechelen met de manier waarop ze hun sportieve job vervuld hebben. "Die eerste periodetitel is zeer belangrijk voor ons. Dan zijn we al zeker tot het einde in de running voor de titel. Ze hebben een mooie zegereeks neergezet in een allesbehalve eenvoudige periode. We kwamen in de media in het oog van de storm terecht, maar de club vroeg om zich te blijven focussen op het sportieve. We hebben verzekerd dat de ambities behouden blijven en proberen boven de storm te blijven vliegen. Het is ook ons doel om de tweede periode te winnen." Penninckx schat de rol van Vrancken in het sportieve succes hoog in. "Hij kiest niet voor knokvoetbal, maar voor dominant voetbal met veel looplijnen. Hij heeft de kwaliteiten in het team doen renderen en houdt iedereen bij de les." (BF)

