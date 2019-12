Exclusief voor abonnees "We mogen niet gaan zweven" BÖLÖNI NA DE BEKERTRIOMF 05 december 2019

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni blikte gisteren al vooruit op de match van morgen tegen Waasland-Beveren en kwam ook nog even terug op de bekertriomf tegen RC Genk. "We wonnen. Dat is wat ik onthou. We hadden het niet makkelijk, maar wanneer hebben we dat wel?", vroeg hij zich af. "Zelfs in de vorige ronde tegen Lokeren hadden we verlengingen nodig. Ik zag veel goede dingen tegen Genk, maar ook fouten. We zijn niet perfect. We kunnen ons niet, wat zeg ik, nóóit permitteren om te denken dat we perfect zijn. Soms, heel soms, komen we eens in de buurt van een wedstrijd zonder fouten. Maar perfectie bestaat niet. Dat moet iedereen hier beseffen. We mogen niet gaan zweven. Tussen winnen en niet winnen zit soms een heel dunne lijn. Dat zagen we tegen Genk, dat gaan we ook morgen tegen Beveren zien." Van onderschatting mag dus geen spraken zijn. Bölöni: "Wij, Antwerp, moeten op elk gebied absoluut alles doen om te winnen. Als dat lukt, zal het meestal volstaan."

