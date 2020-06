Exclusief voor abonnees "We mogen heropenen, maar er is niets om open voor te gaan" Nathalie Pauwels & David De Coster | Feestzaaluitbaters 25 juni 2020

00u00 0

"Het zomerseizoen is gedaan voor onze sector", zeggen feestzaaluitbaters David De Coster (40) en Nathalie Pauwels (40) uit Kampenhout. "Ik begrijp niet dat evenementen binnen met 200 mensen mogen plaatsvinden, maar feesten niet. Ik kan perfect een gastenlijst doorgeven met alle nodige gegevens. 2020 is gewoon een rampjaar voor feestzalen. Op 1 september, - we hopen dat alles dan wél weer normaal zal verlopen - liggen we zes maanden stil. Ik ben echt gefrustreerd. Naast jubileums of vergaderingen zijn grote feesten - met meer dan 50 personen - toch wel het belangrijkste deel van onze omzet. Wij behoren tot de horeca, maar dragen de gevolgen van de evenementensector. De logica is ver zoek. Ik denk dat het een achterliggende gedachte is van de overheid om geen verdere steunmaatregelen te moeten uitbetalen. We mogen weer openen, maar er is niets om open voor te gaan. Al mijn klanten hebben hun feesten geannuleerd - zelfs tot in december."

