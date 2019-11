Exclusief voor abonnees "We moeten onderzoeken of systeem efficiënt is" MINISTER DE CROO 18 november 2019

00u00 0

Ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vindt het belangrijk om de komende jaren na te gaan of de huidige vorm van overheidssteun aan de farmasector wel efficiënt is. "In tijden van budgettaire krapte moeten we zeker onderzoeken welk systeem van voordelen het meeste oplevert in verhouding tot de budgettaire impuls." Hij wijst erop dat ons land in 2016 al gesleuteld heeft aan het fiscale gunstregime. Dat gebeurde weliswaar onder druk van Europa. "We hebben de octrooi-aftrek vervangen door een nieuwe innovatie-aftrek waarbij strenger wordt toegezien of de uitgaven die in aanmerking komen voor het belastingvoordeel werkelijk samenhangen met onderzoeksactiviteiten." De Croo vindt dat we het effect van die maatregel moeten afwachten vooraleer conclusies te trekken. (JBG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu