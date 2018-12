"We moeten allemaal eens wat minder willen" 01 december 2018

00u00 0

"Ik heb me mateloos gestoord aan de invoering van het circulatieplan in Leuven, waarover ik deze week in de regio-editie van 'Het Laatste Nieuws' heb gelezen. De manier waarop we met de auto omgaan, zorgt ervoor dat kleine handelaars het echt moeilijk hebben. De wagen wordt nu zo verfoeid, maar er is niks mis mee. De auto is geen boosdoener, het is iets wat mee de economie doet draaien. Ik heb zelf geen last van enig circulatieplan. Mijn keramiekwinkel ligt in Kortenberg. Maar zoiets kan heel bepalend zijn voor je zaak. Wij proberen iets uit te bouwen en ten dienste te staan van onze klanten. En dan is er één of andere politicus die beslist om zo'n plan in te voeren, waardoor niemand nog bij je zaak geraakt. Mensen moeten kunnen parkeren, anders blijven ze weg. Neem daar dan nog het internetshoppen bij en je moet er geen tekening bij maken waarom winkels in steden moeten stoppen. Al die kleine, gezellige winkeltjes sluiten. Is dat dan de wereld waar we naartoe willen? Daarom heb ik me ook zo gestoord aan Black Friday en Cyber Monday. Dat zet mensen aan tot kopen, maar je wordt daar helemaal niet gelukkig van. Ik heb die dagen niks gekocht, simpelweg omdat ik niks nodig heb. Trouwens, die eindeloze kortingen kunnen niet blijven duren. Er werken mensen in die bedrijven, zij moeten een fatsoenlijk loon krijgen. Om die reden zal ik bijvoorbeeld nooit met Ryanair vliegen. Betaal een eerlijke prijs en de wereld gaat er veel mooier op worden. Als alles zo goedkoop is, zullen we ook blijven kopen en kopen, zonder erbij stil te staan hoe iets gemaakt wordt en wie het gemaakt heeft. Maar ga je naar een winkel, dan zie je wie er achter dat product zit. Je ziet wat je koopt, je krijgt hulp en uitleg. Ik vind online winkelen vreselijk en daarom word ik een dinosaurus genoemd, maar ik doe het niét. Uit principe. Ik heb zelf wel een webshop omdat ik mee moet met mijn tijd, maar het persoonlijk contact met de klanten primeert toch bij mij."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN