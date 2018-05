"We moesten onszelf barricaderen in de klas" DADER DRINGT OOK BINNEN IN SCHOOL 30 mei 2018

Toen Benjamin Herman twee mensen bedreigde in de inkomhal van een middelbare school, probeerde de politie meteen de leerlingen te evacueren naar twee naburige scholen. De 16-jarige Marie zat in de klas in het Léonie de Waha-atheneum toen haar leerkracht geïnformeerd werd over de feiten. "Ze zei dat we kalm moesten blijven, maar dat er een gewapende man op school zat. We deden de deur op slot en duwden er een kledingkast voor. We verstopten ons in een hoek. Na tien minuten kregen we telefoon dat we langs de achterkant moesten evacueren. De politie was zwaarbewapend en vormde een barricade, om ons te laten passeren." Eén leraar had gezien hoe Herman een medewerkster vasthield, en sloot meteen de poorten. "Zo konden we langs achteren ontsnappen", getuigen leerlingen. "De ouders konden hun kinderen meteen ophalen", aldus Luiks burgemeester Willy Demeyer.

