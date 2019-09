Exclusief voor abonnees "We mochten niet eens droge kleren aantrekken" Stephanie Van Mele (35) en Gino De Clippeleir (45) uit Beveren 25 september 2019

"Daar stonden we dan in onze natte zwemkleren: mijn man met ons zoontje van 3 en ik met mijn zes maanden zwangere buik. We kwamen uit het zwembad en wilden even naar de kamer, maar dat mocht niet, tenzij we 1.200 euro zouden betalen", getuigt Stephanie vanuit het Limak Lara-hotel in Antalya. "We hebben naar het noodnummer gebeld, naar het lokale kantoor van Neckermann, de ambassade... Maar niemand had een oplossing." Pas nadat ook de politie tussenbeide gekomen was, mocht het gezin dan toch droge kleren aantrekken - en kreeg het een nachtje respijt. Vandaag zijn er nieuwe onderhandelingen met het hotelmanagement. "We wilden nog eventjes met z'n drieën ontstressen voor de komst van ons tweede kindje. Dat kunnen we mooi vergeten. We weten niet eens of onze terugvlucht zaterdag nog doorgaat." (SRB)

