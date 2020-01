Exclusief voor abonnees <<We missen heel wat spelers>> NIELS VLAEMINCK - WINDEKE 24 januari 2020

Twee weken geleden raakte bekend dat Windeke volgend seizoen enkel in vierde provinciale uitkomt, maar op sportief vlak lieten de spelers daar niks van merken. Nokere-Kruishoutem werd thuis met 3-0 over de knie gelegd en op Borsbeke ging Windeke niet onverwacht met 2-0 onderuit. Zondag krijgt het Burst over de vloer, dat na een zes op zes met vertrouwen zit. "Tegen Borsbeke moesten we ons meerdere erkennen", maakt coach Niels Vlaeminck de analyse. "Ik kan mijn groep absoluut niks kwalijk nemen op vlak van inzet en mentaliteit. Voor zondag vrees ik een moeilijke match. Burst doet het de jongste weken heel wat beter en niet alleen qua resultaat. We zullen ons best moeten doen om daar iets tegenover te zetten, maar missen heel wat spelers. Sepp Vervust en Michael Gistelinck geraken niet fit, Michiel Van Cauwenberge is geschorst en Stijn Vervust, Jasper De Vriese en Maarten De Corte hebben examens." (XDN)

