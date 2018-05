"We laten speler van wereldniveau thuis" MBO MPENZA (41) ANALIST, 56X RODE DUIVEL 22 mei 2018

"Het is al langer bewezen dat het tactische aspect in het geval rond Nainggolan geen geldige uitleg is. Het hing ergens wel in de lucht dat hij er niet bij zou zijn in Rusland. Wij weten natuurlijk niet wat er zich binnenskamers afspeelt, dat is voor ons een vraagteken. Het mag wel duidelijk zijn: we laten een speler van wereldniveau thuis. Hij speelt al jaren sterk bij AS Roma in de Serie A, toch niet de minste competitie. Wij zijn nog steeds geen Frankrijk, Brazilië of Duitsland. We zijn het kleine België, hé. Ik denk dat Radja iemand is met een sterke persoonlijkheid. Maar de sfeer verzieken binnen een groep? Neen, dat zie ik hem niet doen." (MH)