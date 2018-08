"We kunnen stunten" Club loot Atlético, Monaco en Dortmund 31 augustus 2018

De fans zijn nog niet zo zeker van hun stuk, maar Ivan Leko is laaiend enthousiast over de loting van Club in de Champions League. "Zowel tegen Atlético, Monaco als Dortmund kunnen we resultaten neerzetten. In voetbal kan alles. Als Kroatië de finale van het WK kan spelen en Leicester de Premier League kan winnen, waarom zouden wij dan niet kunnen stunten?" Leko heeft reden om te dromen: in het verleden won Club al zijn wedstrijden tegen Atlético, Monaco én Dortmund. "We willen niet alleen dat sympathieke ploegje uit België zijn."

