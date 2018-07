"We kunnen Brazilië pijn doen" Witsel 03 juli 2018

Het was een boodschap van hoop waarmee Axel Witsel in Rostov op de pers afstapte. "Ik geloof dat we getoond hebben dat we alles in huis hebben om het vrijdag te halen in onze kwartfinale. We hebben de wapens om Brazilië pijn te doen. Ik weet dat zij misschien wel de topfavorieten op dit toernooi zijn, maar wij zijn van plan om die wedstrijd aan te vatten alsof we niks te verliezen hebben. Dat is de enige juiste manier." Witsel zei het bijna achteloos, gesterkt in het zelfvertrouwen na de comeback tegen Japan. "Twee jaar geleden hadden we deze wedstrijd zeker verloren, maar we zijn er in geslaagd om het hoofd koel te houden terwijl we 0-2 achterstonden. Op die manier hebben we vandaag het verschil gemaakt." (MGA)

