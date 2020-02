Exclusief voor abonnees "We hebben altijd hard gewerkt en halen nu onze schade in" 01 februari 2020

"Mijn man en ik lezen elke ochtend samen de krant, ieder een katern en dan wisselen we. De Dialoog-pagina sla ik nooit over, maar ik lees ook graag het sportkatern. Deze week heb ik geen letter gemist van de historie over Delphine en de koning. Ik vind het niet schoon wat Albert heeft gedaan. Ik sta aan de kant van Delphine en haar moeder. De koning had zijn buitenechtelijke dochter al dertig jaar geleden moeten erkennen, zoals François Mitterand indertijd heeft gedaan, met zijn 'Et alors?'. Dan was dat meteen gepasseerd. Freddy en ik denken dat het de schuld van koningin Paola is dat hij zo lang heeft gewacht. Zij zal hem wel gezegd hebben dat hij moest zwijgen. Net zoals de Megxit de schuld van Meghan is. Dit is een spijtige affaire, maar toch blijf ik een zeer grote royalist. De verjaardag van koningin Mathilde heb ik zelfs in mijn agenda genoteerd, zo vergeet ik hem zeker niet. Die liefde voor het koningshuis heb ik van mijn moeder. En ik heb dat doorgegeven aan mijn kleindochter van 23. Zij is vorig jaar naar Denemarken geweest en daar heeft ze het koninklijk paleis bezocht. Voor mij had ze een kaart mee met daarop de hele Deense koninklijke familie. Zij weet ook perfect welke royal zwanger is of gaat trouwen. Ik volg dat ook wel. Vroeger keek ik altijd naar 'Royalty' op VTM, maar dat bestaat niet meer en dus kijk ik nu naar 'Blauw Bloed' op de Nederlandse tv en naar RTL voor het Luxemburgse koningshuis. Als ik thuis ben natuurlijk, want Freddy en ik zijn veel weg. We hebben altijd een supermarkt gehad, maar ondertussen zijn we al veertien jaar met pensioen. In 1965 hebben we de winkel van mijn ouders overgenomen. Die was veertig vierkante meter groot en hebben we doorheen de jaren uitgebouwd tot een zaak van 1.800 vierkante meter. We hebben dus altijd heel hard gewerkt, er was weinig tijd om van het leven te genieten. Maar die schade zijn we volop aan het inhalen. We hebben nu zoveel hobby's dat zeven dagen in een week veel te weinig zijn. We gaan bijvoorbeeld drie keer per week petanquen, zijn lid van Neos (Netwerk Ondernemende Senioren) en van de toneelbond. Freddy is daar 25 jaar voorzitter geweest en we hebben allebei veel geacteerd. We zijn als figuranten te zien geweest in de films 'Loft' en 'Aanrijding in Moskou', maar ook in de telenovelle 'Sara' en in 'Willy's en Marjetten'. We gaan ook naar veel voorstellingen georganiseerd door het Davidsfonds en houden van de opera en klassieke muziek. Ach, zo blijven we jong. Maar overal waar we nu komen, zijn we wel altijd bij de oudsten. Gelukkig gaat het goed met onze gezondheid. Twee jaar geleden heb ik wel een kleine hartaanval gehad. Vierentwintig uur lang wist ik mijn naam of mijn adres niet meer, maar dat is allemaal goed gekomen. Een jaar later heb ik bij een val hier in de straat wel mijn schouder, pols, enkel en vier ribben gebroken. En daar heb ik nog altijd last van. Dus ja, we doen nog heel veel, maar soms zijn we toch wel een beetje moe.

