"We hadden weinig in de pap te brokken tegen Hades"

Rikie Broeckx (Hasselt) 02 december 2019

Zo'n 1.200 supporters zagen Sporting het onderspit delven in de Hasseltse derby tegen Hades. Na de openingstreffer van bezoeker Poell slaagde Verbeeck erin de bordjes in evenwicht te brengen, maar in enkele minuten tijd was Sporting Hasselt helemaal uitgeteld met een 1-3 als eindresultaat. Hierdoor gaat Hades in de rangschikking voorbij zijn stadsgenoot.

