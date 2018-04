"We grijpen naast drie gouden punten" Leko 28 april 2018

Ivan Leko stelde vast dat Club zijn eerste punt buitens-huis greep in PO 1. De coach bleef wel met een dubbel gevoel achter. "Omdat we over de hele lijn toch de betere ploeg waren. We hadden meer en betere kansen, en voetbalden autoritair en dominant tegen een technisch sterke ploeg. Bij die fout op Diaby denk ik dat we ook een penalty kunnen krijgen. Jammer genoeg winnen we niet. We grijpen naast drie gouden punten, maar één punt op Genk is zeker ook niet slecht." Hoofdzaak is dat Club op koers blijft voor de titel. "We hebben fantastische maanden achter de rug, nu moeten we proberen op dezelfde manier te eindigen." (BF/KDZ)