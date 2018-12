"We geven zege cadeau" Vanheusden 03 december 2018

Zinho Vanheusden (19) was nog het scherpst van allemaal bij Standard. Ook al had hij het soms moeilijk met de stevige Wesley. Lijf-aan-lijfgevechten, meestal gewonnen door de Braziliaan. De belofteninternational was ontgoocheld na de ruime nederlaag. "We geven hen de zege cadeau na twintig minuten. Je mag een wedstrijd niet op zo'n manier beginnen. Er zijn individuele fouten gebeurd, maar heel de ploeg is eigenlijk in fout. Club Brugge heeft het ons moeilijk gemaakt. Alleen... Wij zaten helemaal niet in de match. We speelden onder ons niveau. Ik heb er geen verklaring voor." (FDZ)