Exclusief voor abonnees "We geven ons meer bloot" 03 juli 2020

00u00 0

Ze mochten 'maar' voor 200 man optreden, toch vonden Natalia en Jef Neve het een volwaardig concert. "We kwamen van het podium en dachten meteen: 'Alright!' De start van de zomer is eraf. Ik voelde dat de mensen versteld stonden van hoe hard ze zo'n concert gemist hebben", vertelt Jef. "Ik heb echt voldoening nu", zegt Natalia. "Dat mensen op hun stoel bleven zitten, had ik verwacht. We zijn uiteindelijk ook maar met twee op dat podium: een stem en een piano. Maar tóch zijn er mensen uiteindelijk gaan rechtstaan, dat maakte het helemaal geslaagd." De grootste aanpassing? Het gebrek aan hun normale team van elf man. "Nu moet je het met je eigen, kleine energie doen. Je moet daarop vertrouwen en hopen dat het goed genoeg is. We geven ons meer bloot. Er zijn geen toeters of bellen om show te verkopen", zegt Jef. "Met het hele team is focus hard nodig, nu gaat het vooral over het samenspel en het ritme tussen ons twee. Jef speelt zo virtuoos dat ik moet opletten om in mijn ritme te blijven. Da's niet zo gemakkelijk", aldus Natalia. "Maar toen ik door het publiek stapte, voelde ik wel dat iedereen mee was. Dat deed deugd."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen