"We gaan voor snelheidsrecord"

Verscheidene Tourteams, waaronder het Bahrain-Merida van Dylan Teuns en het Trek-Segafredo van Jasper Stuyven, hebben gisteren op onder meer het circuit van Zolder getraind voor de ploegentijdrit van zondag. Tourorganisator ASO is bijzonder in zijn nopjes over het 27,6 kilometer lange traject van die ploegentijdrit in Brussel. "Het zal ontzettend hard gaan", zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou. "We rijden over heel mooie lange, brede wegen. Echt ideaal. Het is een parcours voor mannen met een grote motor, het is niet technisch en de bochten kan je met hoge snelheid nemen. Ik weet niet of de renners drie keer aan hun remmen gaan komen. Het wordt spectaculair. We gaan voor een snelheidsrecord." De snelste ploegentijdrit uit de geschiedenis van de Tour is die uit 2013 in Nice: toen legde Orica-GreenEDGE 25 kilometer af met een snelheid van 57,84 kilometer per uur. (BA)

