"We gaan proberen dit nog wat te rekken" Pijnlijke elleboog nekt Darcis 27 augustus 2019

00u00 0

Zoals verwacht kon Steve Darcis (ATP 186) enkel maar wat de schijn ophouden (5-7, 3-6, 3-6) tegen Dusan Lajovic (ATP 29). Zo redde hij bij een 4-5-achterstand drie setpunten, maar het was wel duidelijk dat hij niet op meer kon hopen. "Het was nog niet zo slecht", zei Darcis (35). "Zeker niet voor iemand die maar vier uur getennist heeft in de laatste maand. Met wat meer matchen in de benen had ik er misschien een andere wedstrijd van kunnen maken." Met zijn elleboogproblemen viel er niet meer te verwachten. "Eén match met pijn spelen lukt nog wel, maar om dat een heel jaar te doen, dat is onmogelijk", aldus Darcis, die met pijnstillers op de baan geraakte. Kan zijn 47ste grandslamwedstrijd dan ook zijn laatste geweest zijn? "Dat is wel even door mijn hoofd geflitst. Ik weet niet hoe het gaat evolueren. Ik moet nu even naar de dokter, nog enkele tests laten uitvoeren. Als ik beslis om er een punt achter te zetten, zal dat met pijn in het hart zijn."

