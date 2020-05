Exclusief voor abonnees "We durven niet naar onze boekhouding kijken" Ann Bruynooghe (52) en Franckie Hoornaert (56) uit Lichtervelde | Verkopen panty's, sokken, mutsen en handschoenen 06 mei 2020

Gistel, Koekelare, Langemark, Kortemark, Oostrozebeke, Ieper en Lichtervelde, of zeven markten in zes dagen. Het is het wekelijkse programma van marktkoppel Franckie en Ann. Of beter gezegd: was. Want al sinds 14 maart, vier dagen voor de lockdown, is hun kraam met panty's, sokken, mutsen en handschoenen niet meer uitgereden.

