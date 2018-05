"We deden het al tegen Barça..." 17,4% kans op 'Romantada' 02 mei 2018

Radja Nainggolan heeft zijn droom om op 26 mei de Champions League-finale te spelen nog niet opgegeven. De Rode Duivel zat gisteren naast zijn coach Eusebio Di Fransesco tijdens de gebruikelijke persconferentie. "Ons parcours is al geweldig", zei Nainggolan. "Hopelijk is het nog niet afgelopen. We moeten 95 minuten alles geven om een ommekeer te forceren. Ik geloof in de kwalificatie. De twee late goals uit de heenmatch geven ons hoop."

